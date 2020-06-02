مطالبات بالكشف عن الحسابات المالية لاتحاد الكرة

2020/06/02 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مصدر من داخل أروقة الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن أعضاء الهيئة طالبوا بالكشف عن الحسابات المالية للاتحاد السابق.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “ستة من اعضاء الهيئة العامة يطالبون اللجنة التطبيعية، بكشف الملفات المالية لاتحاد الكرة السابق برئاسة عبد الخالق مسعود”.وأوضح أن “هذا الامر سيضع اتحاد الكرة السابقين تحت […]

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