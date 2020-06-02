ظريف يتهم أوروبا بالتغاضي عن “الوحشية” التي تشهدها احتجاجات الولايات المتحدة

2020/06/02 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية بالتغافل عن “الوحشية” التي يتعرض لها المحتجون والصحفيون على خلفية احتجاجات الولايات المتحدة.وكتب ظريف في تغريدة: “مدن الولايات المتحدة صارت مسرحا للوحشية ضد المتظاهرين والصحفيين، تزامنا مع تعرضهم لتهديد القمع العسكري”.وأضاف: “أوروبا التي تسارع إلى لعب دور القاضي ولجنة التحكيم عندما يتعلق […]

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