2020/06/02 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء ورئيسه مصطفى الكاظمي الى عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء.وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”الاخير ابدى تأييده للاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لعدم المساس برواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يدعو الحكومة لعدم المساس برواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).