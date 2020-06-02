أربيل تتجه لفتح مراكز التسوق والمطاعم والأماكن العامة

2020/06/02 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي، السماح بإعادة فتح مراكز التسوق والأماكن العامة والخدمية المرخصة مسبقاً اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء، فيما أكد مدير صحة أربيل تسجيل حالة وفاة جديدة في المحافظة.وقال صوفي في تصريحات صحفية إنه “اجتمعنا اليوم في غرفة عمليات أربيل بحضور الجهات المعنية استناداً […]

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