نواب البصرة يقدمون أسماء مرشحي حقيبة النفط للكاظمي ” وثيقة”

2020/06/02 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قدم نواب البصرة، اليوم الثلاثاء، قائمة متكونة من 5 اسماء الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لترشيح احدهم وزيرا للنفط.وحصلت “العهد نيوز” على وثيقة مقدمة من نواب محافظة البصرة الى رئيس الوزراء تتضمن اسماء المرشحين لشغل حقيبة النفط الوزارية .

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