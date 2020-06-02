صحيفة امريكية : الاكراد يعتمدون على امريكا اكثر من بغداد

2020/06/02 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر ان الاكراد في اقليم كردستان العراق يعتمدون على الولايات المتحدة اكثر من بغداد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” لدى الولايات المتحدة خياران في العراق هي اما الاستمرار على نفس المسار ومحاولة إبعاد بغداد عن ما اطلقت عليه الصحيفة تسمية النفوذ الايراني ، لكن الخيار الامثل […]

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