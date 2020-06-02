الدفاع الأمريكية ترفع التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية قرب واشنطن

2020/06/02 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن في ظل الاحتجاجات المستمرة.وأفادت الوزارة، حسبما نقلته وكالة “رويترز”، بارتفاع درجة تأهب القوات المكلفة بحماية مقرها في مبنى البنتاغون الواقع في ولاية فيرجينيا والقواعد العسكرية قرب دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن.وفي غضون […]

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