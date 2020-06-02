شركة صينية: لقاح كورونا قريباً ونسبة النجاح 99%

2020/06/02 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أطلق باحثون صينيون نفحة أمل جديدة على العالم بعد أن أعلنوا أنهم “واثقون بنسبة 99% من أن اللقاح الذي يعملون على تطويره سيكون فعالاً في مكافحة فيروس كورونا المستجد” والذي أصاب حتى الآن أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم وأدى إلى وفاة مئات آلاف البشر وتسبب بتعطيل الحياة في أماكن مختلفة من […]

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