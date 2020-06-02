2020/06/02 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)….
أطلق باحثون صينيون نفحة أمل جديدة على العالم بعد أن أعلنوا أنهم “واثقون بنسبة 99% من أن اللقاح الذي يعملون على تطويره سيكون فعالاً في مكافحة فيروس كورونا المستجد” والذي أصاب حتى الآن أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم وأدى إلى وفاة مئات آلاف البشر وتسبب بتعطيل الحياة في أماكن مختلفة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية: لقاح كورونا قريباً ونسبة النجاح 99%) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أطلق باحثون صينيون نفحة أمل جديدة على العالم بعد أن أعلنوا أنهم “واثقون بنسبة 99% من أن اللقاح الذي يعملون على تطويره سيكون فعالاً في مكافحة فيروس كورونا المستجد” والذي أصاب حتى الآن أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم وأدى إلى وفاة مئات آلاف البشر وتسبب بتعطيل الحياة في أماكن مختلفة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية: لقاح كورونا قريباً ونسبة النجاح 99%) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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