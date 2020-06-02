الكعبي يوصي بجملة حلول بينها استرداد الاموال المنهوبة من كبار الفاسدين

2020/06/02 | 19:44 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، مجلس الوزراء ورئيسه مصطفى الكاظمي، بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والسجناء، فيم أوصى بجملة حلول بينها استرداد الاموال المنهوبة من كبار الفاسدين.

وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"نؤيد الاجراءات الحكومية المتعلقة بمعالجة الازمة المالية وهبوط اسعار النفط ، شرط عدم المساس برواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، فضلا عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها شرائح مهمة في المجتمع العراقي".

وطالب النائب الاول لرئيس البرلمان، الكاظمي بـ "التحرك العاجل ازاء بعض الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية وتأمين الرواتب ، بينها استرداد الاموال المنهوبة لدى كبار الفاسدين او الموجودة في دول الخارج ، اضافة الى ترشيد الانفاق الحكومي وايجاد سبل لتعظيم الموارد غير النفطية واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية في كافة انحاء البلاد وتحويل مواردها الى خزينة الدولة".واوصى الكعبي الى "التحرك العاجل لاستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وتشكيل لجنة عليا لتدقيق بيانات الموظفين في كل دوائر الدولة في كل انحاء البلاد ، وتشكيل لجنة اخرى لتدقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استلم منصب مدير عام وصعودا ، اضافة الى تفعيل موضوع تخفيض السفارات و الملحقيات واعادة النظر في السفارات التي لا توجد فيها اي جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة الاخرى ، واعطاء اولوية لدعم القطاع الخاص وتوفير سبل انتعاشه وتشجيع المستثمرين وتشغيل جميع المصانع المتوقفة".

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