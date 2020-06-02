أربيل تخفف قيود حظر التجوال بإعادة فتح الأسواق

2020/06/02 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة أربيل يوم الثلاثاء تخفيف قيود حظر التجوال عبر السماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وغيرها بدءاً من غداً الأربعاء.

وقال محافظ أربيل فرست صوفي في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم غد الأربعاء سيعاد فتح الأسواق والمحال التجارية وجميع الأماكن التي كانت مفتوحة سابقاً خلال حظر التجوال الجزئي مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية بشكل كامل.

وأضاف صوفي أن مديرية السياحة العامة ستتولى مهمة إعادة فتح المطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية، منوهاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية.

وحذر محافظ أربيل من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع قائلاً، "فيروس كورونا وصل لمراحل خطرة، واليوم فقدنا اثنين بالفيروس"، مردفاً "إذا تعاوننا معاً سننتصر".

من جانبه، قال مدير صحة أربيل دلوفان جلال في المؤتمر الصحفي، إنه "على مدى 13 يوماً لم نسجل أية حالة إصابة في اربيل ، لكن بعد 19 أيار الماضي سجلنا إصابات مجدداً"، منوها إلى أن "أغلب الإصابات اكتشفت بعد ظهور أعراض المرض عليها".

وأشار إلى تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، مضيفاً "للأسف عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية زادت من الإصابات، وحاليا بعد الحظر الشامل وتخفيف الاجراءات مرة اخرى نتمنى من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وأردف بأن حظر التنقل بين محافظات الاقليم وكذلك تعليق الدوام الرسمي سيستمر لغاية 6 حزيران الجاري.

وتابع بالقول، "بعد تاريخ 6 حزيران، سنسمح بالقادمين من المحافظات العراقية الأخرى بدخول المدينة ولكن سنضعهم في الحجر الصحي لمدة 48 ساعة، وبعد أخذ العينات منهم وستكون الاقامة لهذه المدة على حسابهم".

وكانت حكومة الإقليم قد أعادت فرض حظر التجوال الشامل بدءاً من أمس الاثنين ولمدة ستة أيام عقب تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

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