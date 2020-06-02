2020/06/02 | 19:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة.. نشرنا اكثر من الف فريق طبي وموقف مواطني شرق القناة يستحق الشكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة.. نشرنا اكثر من الف فريق طبي وموقف مواطني شرق القناة يستحق الشكر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة.. نشرنا اكثر من الف فريق طبي وموقف مواطني شرق القناة يستحق الشكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).