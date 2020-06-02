وزارة الصحة تؤكد قرب تجاوز 15 ألف فحص يوميا للكشف عن كورونا

2020/06/02 | 20:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد وزير الصحة حسن التميمي ، اليوم الثلاثاء ، وجود خطة محكمة لإسناد كوادر الوزارة، فيما أشار إلى قرب تجاوز الخمسة عشر ألف فحص في اليوم الواحد للكشف عن كوروناوأشاد التميمي خلال جولة له مع وزير الداخلية، بدور الأجهزة الأمنية في إسناد وزارة الصحة ومؤسساتها"، مضيفا أنه "وضع خطة محكمة مع وزير الداخلية، من أجل إشراك جميع الجهود في إسناد كوادر وزارة الصحة".

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