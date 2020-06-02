2020/06/02 | 20:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يعلن وصول الكميات المسوقة من الحنطة عتبة المليوني ونصف طن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن وصول الكميات المسوقة من الحنطة عتبة المليوني ونصف طن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن وصول الكميات المسوقة من الحنطة عتبة المليوني ونصف طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).