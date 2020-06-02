2020/06/02 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تطورت الاحداث في الاحتجاجات التي يشهدها اقليم كردستان ولاسيما في محافظة السليمانية، لتتكرر المشاهد المعتادة في احتجاجات تشرين ببغداد والمحافظات الجنوبية من ملاحقات واطلاق نار وحرق الاطارات.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، هروب المتظاهرين بينما تظهر اصوات اطلاق نار كثيف واحتراق اطارات في الشوارع.واندلعت احتجاجات حاشدة في محافظة السليمانية منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: مشاهد احتجاجات تشرين “تتكرر” في كردستان.. ملاحقات واطلاق نار وإطارات مشتعلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: مشاهد احتجاجات تشرين “تتكرر” في كردستان.. ملاحقات واطلاق نار وإطارات مشتعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).