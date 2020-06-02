انتهاء الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء واتخاذ عدة قرارات

2020/06/02 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الرابعة اليوم، 4 قرارات بشان امتحانات السادس الابتدائي وتجهيز وزارات الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية بمادة البنزين بـ”الآجل”.وقال اعلام مجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة، اليوم الثلاثاء، 2 حزيران 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”.[…]

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