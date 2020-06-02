وكيل النفط يكشف عن توجه الوزارة لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية

2020/06/02 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن توجه لاستثمار الغاز في حقلي عكاز والمنصورية.وقال وكيل الوزارة كريم حطاب في حديث تابعته “العهد نيوز” ، إن “المشاريع المعدة لاستثمار الغاز لاسيما في حقلي عكاز والمنصورية تغطي الحاجة المحلية وتغني عن الاستيراد، مؤكداً وجود توجه لاستثمار الحقول الغازية كالمنصورية وعكاز في ظل الحاجة الملحة”.وأضاف […]

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