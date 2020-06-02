هذا ما يحدث في جسمك لو بقيت في المنزل لوقت طويل

2020/06/02 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع فرض الحظر المنزلي لأسابيع طويلة لمنع انتشار فيروس كورونا، يتساءل الكثيرون عن التأثيرات الصحية للبقاء داخل المنزل على المدى الطويل.في البداية قد لا تلاحظ أية تغييرات هامة على جسدك، ولكن بعد نحو 10 أيام، تبدأ بالشعور بالتعب، بغض النظر عن عدد ساعات النوم التي حصلت عليها.ويقلل البقاء في المنزل من […]

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