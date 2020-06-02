تربية ميسان تعير مخيمها الكشفي  لصحة المحافظة

2020/06/02 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعارت مديرية تربية ميسان، المخيم الكشفي ودار الضيافة الموجود فيه لدائرة الصحة في المحافظة من اجل استيعاب الاصابات بفايروس كورونا او استخدامه لاي غرض ترتأيه الصحة.وقال مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي،اليوم الثلاثاء، ان المديرية قررت إعارة المخيم الكشفي بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، موضحا “ان دار الضيافة يحتوي على ١٨ […]

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