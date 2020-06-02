2020/06/02 | 20:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتماد درجة نصف السنة للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020).

وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الرابعة، برئاسة مصطفى الكاظمي"، مبينا أن المجلس قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها.

واشار المجلس الى قيام وزارة التربية بإعداد تعليمات وضع الامتحانات العامة والمدرسية وتحديد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية، تنفيذا لأحكام المادة (19) من قانون وزارة التربية ذي الرقم (22) لسنة 2011.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للنجاح في امتحانات السادس الابتدائي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للنجاح في امتحانات السادس الابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).