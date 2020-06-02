مصدر يكشف حقيقة إصابة محافظ البصرة ونائبه بكورونا

2020/06/02 | 20:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مقرب من الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، حقيقة إصابة محافظ البصرة اسعد العيداني ونائبه الأول بمرض فيروس كورونا، موضحا أن نتائج المسح الطبي التي أجريت كنت سليمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسحات الطبية التي أجريت لمحافظ البصرة اسعد العيداني ونائبه الأول محمد طاهر التميمي اظهرت عدم إصابتهما بفيروس كورونا .

يشار إلى أن بعض وسائل الاعلام تناولت اخبارا تفيد باصابة وكيل وزارة الموارد المائية واثنين من المديرين العامين بفيروس كورونا، وذلك بعد اجتماعهم مع محافظ البصرة خلال زيارتهم امس للمحافظة.

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