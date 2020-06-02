كربلاء تطلق حملة توعوية كبرى لحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال

2020/06/02 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، الثلاثاء، عن إطلاق حملة توعوية كبرى للحد من انتشار فيروس كورونا وتشديد إجراءات حظر التجوال من اجل صحة وسلامة الأهالي.وذكر زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الغرض من هذه الخطوة هي من اجل حث […]

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