2020/06/02 | 20:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو 10 ملايين شخص خضعوا للفحص في بؤرة كورونا.. و300 إصابة فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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