مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة ويخصص جلسة لمناقشة الأزمة المالية

2020/06/02 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الرابعة، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة قرارات، فضلا عن عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات المطلوب اتخاذها.

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