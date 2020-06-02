سرايا السلام تجهز صحة ميسان ب1000كمامة

2020/06/02 | 20:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف المتحدث الإعلامي لصحة ميسان محمد قاسم الكناني،الثلاثاء، عن قيام معمل المؤمل لانتاج الكمامات المجانية والتابع لسرايا السلام في ميسان و ضمن حملة وطن بتجهيز مركز دائرة صحة ميسان ب ١٠٠٠كمامة ضمن حملتهم لدعم القطاع الصحي .واشار الكناني إلى أن المدير العام علي العلاق تسلم الكمية عند استقباله وفد من المعمل ، […]

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