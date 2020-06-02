خبير أمني لـ”العهد”: الحشد وطيران الجيش كان لهم دور مهم في عمليات ابطال العراق جنوب كركوك

2020/06/02 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الخبير الأمني صفاء الأعسم ، اليوم الثلاثاء، ان عمليات أبطال العراق في مناطق جنوب كركوك وشمال صلاح الدين مهمة جدا للقضاء على الارهاب واكد الاعسم في حديث متلفز لقناة “العهد” ان ، ” ألوية الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وطيران الجيش كان لهم الدور المهم خلال هذه العمليات”.وبين، ” نحتاج الى تطوير […]

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