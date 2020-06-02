محافظ كربلاء يطالب بالضغط على المالية لتوفير تخصيصات المحافظة

2020/06/02 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، لدى لقائه ،اليوم الثلاثاء، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري النائب عن كربلاء نبيل الطرفي الضغط على وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية للمحافظة “.وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) انه بحث مع الطرفي الجوانب الخدمية والاقتصادية وآليات التنسيق مع […]

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