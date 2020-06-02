أزمة جديدة تضرب ميلان قبل موقعة يوفنتوس

2020/06/02 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتلقى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، ضربة موجعة بعد تعرض لاعب جديد من فريقه، لإصابة قد تبعده عن مواجهة يوفنتوس في كأس إيطاليا.ومن المقرر أن يستأنف النشاط الرياضي في إيطاليا، بإقامة إياب كأس إيطاليا بين يوفنتوس أمام ميلان، ونابولي ضد إنتر ميلان، بداية من 13 يونيو/حزيران الجاري.وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن البرازيلي ليو دوارتي مدافع ميلان، تعرض لإصابة في العضلات، خلال مشاركته في تدريبات الروسونيري.وأضافت أن دوارتي سيتم فحصه في الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى الإصابة، مشيرة إلى أنه إذا تم تشخيص الإصابة من المستوى الأول، سيغيب اللاعب لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع.وكان ميلان قد تلقى ضربة موجعة الأسبوع الماضي، بعدما تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، للإصابة في التدريبات.وانضم دوارتي إلى ميلان في الصيف الماضي قادمًا من فلامنجو البرازيلي، لكنه لم يشارك كثيرًا بسبب إصابة في الكعب.

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