صحة كربلاء تسجل( 31 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/02 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ( 31 ) إصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا.وقال المكتب الاعلامي لدائرة الصحة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” كربلاء سجلت ( 31 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا وحسب البيان الوزاري المشار لهذا اليوم “.وأضاف كما […]

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