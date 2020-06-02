رئيس الجمهورية يشيد بجهود الجيش الابيض


رئيس الجمهورية يشيد بجهود الجيش الابيض
2020/06/02 | 20:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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