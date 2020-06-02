مفارز الاستخبارات تضبط كدسين للعتاد في أبو غريب والطارمية

2020/06/02 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط كدسين للعتاد في قضائي أبو غريب والطارمية.

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