صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا والكاظمية تتصدر المناطق بعدد الحالات

2020/06/02 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، التوزيع المناطقي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة اليوم في جانب الكرخ.وقال الحجامي في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع عناوين حالات الإصابة بفايروس كورونا المسجلة في مستشفياتها و المعلنة من قبل وزارة الصحة اليوم كالاتي:- – حي العامل/ ١٩ […]

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