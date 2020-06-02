الآسيوي يختار محمد قاسم ضمن نجوم المستقبل في القارة

2020/06/02 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمتلك قارة آسيا العديد من اللاعبين الشباب الذين أكدوا بالفعل موهبتهم على المستوى القاري، وبات الجميع يتوقع المزيد منهم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.ويتناول هذا التقرير، الذي نشر على موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لاعب منتخب الشباب، المهاجم محمد قاسم، البالغ من العمر 23 عاماً.ورغم الوداع المبكر للعراق من بطولة آسيا […]

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