تعرف على التوزيع الجغرافي لـ”166 إصابة بكورونا في جانب الكرخ اليوم

2020/06/02 | 20:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت مديرية صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ166 المسجلة اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت الكاظمية مناطق الكرخ بالاصابات المسجلة بواقع 27 إصابة.وذكر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن التوزيع الجغرافي للاصابات في جانب الكرخ اليوم كالاتي: – حي العامل/١٩ اصابة – المنصور/ ٤ اصابات – الاعلام/ ١ […]

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