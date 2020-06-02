مجلس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للسادس الابتدائي

2020/06/02 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داود ، الثلاثاء، اتخاذ مجلس الوزراء قرارات ومواقف بشأن العام الدراسي الحالي لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي.وقال داود بمؤتمر صحفي عقده في بغداد ان " مجلس للوزراء اتخذ قرارا اليوم باعتبار السنة الدراسة للسادس ابتدائي سنة عبور للطلبة الناجحين في نصف السنة ومنح المكملين فرصة اداء امتحان الدور الثاني فيما اجل البت بالموقف الخاص بطلبة الثالث متوسط وقرر الابقاء على الامتحان النهائي لطلبة السادس الابتدائي".ومن جانب اخر اشار داود الى ان "مجلس الوزراء بحث اليوم ترشيق رواتب بعض الفئات واجل الموضوع لجلسة استثنائية تقعد الخميس او السبت المقبل".وفي وقت سابق، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة، اليوم الثلاثاء،فيما 2 حزيران 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي

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