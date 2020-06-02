انبثاق جديد لتحالف يضم”تيار الحكمة وائتلاف النصر، وكتلة كفاءات وكتلة إرادة”

2020/06/02 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الثلاثاء عن انبثاق جديد لتحالف ينطلق اليوم بعد اجتماع في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم.

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