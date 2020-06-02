كندا وبريطانيا ترفضان عودة روسيا لمجموعة السبع

2020/06/02 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارضت كندا وبريطانيا عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار وسيطرتها على جزيرة القرم، حسب تقرير لـ هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح ضم روسيا ودول أخرى إلى مجموعة السبع، لمواحهة الصين.

وتتألف مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم حاليا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

وقبل خمس سنوات، تم استبعاد روسيا من مجموعة الثماني آنذاك بسبب ضمها منطقة القرم في أوكرانيا.

ويوم السبت، قال ترامب إنه سيؤجل القمة حتى سبتمبر أو وقت لاحق بسبب جائحة كورونا الفيروسية.



وأضاف أنه سيسعى لتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عارض الفكرة، وقال إن روسيا ستظل خارج المجموعة، وأضاف "تم استبعاد روسيا من مجموعة السبع بعد أن قامت بغزو شبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات، واستمرار عدم احترامها للقواعد والمعايير الدولية وتفاخرها بذلك، هو سبب بقائها خارج مجموعة السبع، وستستمر في البقاء خارجها".

أما بريطانيا، فقد هددت باستخدام حق النقض لضمان عدم عودة روسيا إلى مجموعة السبع.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أي محاولة لإعادة انضمام روسيا إلى مجموعة السبع، "ستواجه بحق النقض، ما لم تتوقف روسيا عن نشاطها العدواني والمزعزع للاستقرار الذي يهدد سلامة مواطني المملكة المتحدة والأمن الجماعي لحلفائنا".

وكانت بريطانيا قد حملت روسيا مسؤولية تسميم عميل روسي سابق بغاز الأعصاب في منطقة سالزبوري عام 2018.

ويوم الاثنين، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الرئيس بوتين مؤيد للحوار في جميع الاتجاهات".



لكن موسكو بحاجة إلى معرفة جدول أعمال الاجتماع المقترح وشكله، قبل الرد على أي اقتراح، حسب تقارير صحفية.

وتخضع القرارات المتعلقة بمجموعة السبع للموافقة الجماعية للدول الأعضاء.

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