لعدم إكمال السنة الدراسية، مطالبات لإلغاء او تخفيض الأجور في الجامعات في ظل أزمة كورونا

2020/06/02 | 21:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ابراهيم ملحم بعد إنتشار فيروس كورونا وإعلان حظر التجوال في إقليم كردستان وتوقف العمل، اولئك الناس الفقراء اصبحوا اكثر فقرا واصبحت حياتهم اكثر صعوبة، وتفاقمت الأزمة من اوضاع الطلبة وخاصة الذين ينتمون لعوائل فقيرة وليس لديهم مصدر دخل سوى العمل اليومي.تحدثت الشابة الايزيدية “مسكين محلو ” نازحة شنكالية وطالبة في المعهد …

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