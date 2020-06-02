اكتشاف حماية قوية مضادة للفيروسات في الأورام السرطانية

2020/06/02 | 21:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء معهد فرنسيس كريك البريطاني، أن الخلايا السرطانية قادرة على حماية نفسها من الفيروسات الضارة لأنسجة الأورام، وليس للخلايا السليمة.وتفيد مجلة Nature Cell Biology، بأن هذا الاكتشاف سيساعد على ابتكار طرق فعالة في علاج مرضى السرطان بمساعدة العوامل المعدية.وقد تمكن الخبراء من تحديد الآلية التي تستخدمها الأورام السرطانية في الحماية […]

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