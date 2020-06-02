نائب سابق يكشف عن ثلاثة ملفات سيتم تداولها خلال الحوار المزمع مع الجانب الأمريكي

2020/06/02 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف النائب السابق محمد اللكاش، اليوم الثلاثاء، ان هناك ثلاثة ملفات سيتم تداولها خلال الحوار المزمع مع الجانب الاميركي .وقال اللكاش في حديث متلفز لـ” العهد”، “نحذر من اتخاذ قرارات في الغرف المظلمة خلال الحوار المزمع مع الجانب الاميركي، “مبينا ان “الولايات المتحدة ليس لديها أي نية لاستتباب الامن في العراق “.[…]

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