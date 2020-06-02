موقف ديالى الوبائي.. تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/02 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت لجنة خلية الازمة الخاصة بصحة ديالى ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم وذكر بيان للجنة تلقته “العهد نيوز” انه تم فحص 46 مسحة في مختبرنا اثبتت اصابة حالة واحدة مؤكدة من قضاء المقدادية وبين البيان، انه وردتنا 7 حالات موجبة من الفحوصات التي تم إجراؤها في بغداد وهو […]

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