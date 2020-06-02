إصابة جديدة بكورونا في منطقة رابرين بكوردستان

2020/06/02 | 21:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة رابرين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابة الجديدة تعود لرجل عمره ٥٠ عاما، وأثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس عقب ظهور أعراض المرض عليه.

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