8 إصابات بكورونا في ديالى و42 حالة شفاء في بغداد

2020/06/02 | 21:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ديالى يوم الثلاثاء تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم فحص 46 مسحة في مختبرنا أثبتت إصابة حالة واحدة مؤكدة من قضاء المقدادية".

واضافت، "وردتنا 7 حالات موجبة من الفحوصات التي تم إجراؤها في بغداد، وهو عدد تراكمي متوزع على عدة تواريخ ليكون العدد الكلي للحالات المؤكدة اليوم 8 اصابات، 4 منها في قضاء الخالص، واثنتان في منطقة الكصيرين، وإصابة واحدة في كل من منطقة السادة ببعقوبة وقضاء المقدادية".

وأشارت المديرية إلى تسجيل حالة شفاء حالة واحدة جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء 46 حالة بنسبة 53 في المئة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة اليوم.





وبهذا بلغ اجمالي الاصابات في المحافظة 87 اصابة 38 منها تماثلت للشفاء مع تسجيل 7 وفيات فيما بلغ عدد الرقدين 42 حالة.

من جانبها، أعلنت مدينة الطب ببغداد في بيان مقتضب شفاء 42 حالة من فيروس كورونا خلال 48 ساعة.

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