شاهد بعدسة العالم، ملاحقة دواعش بكركوك وهذا ما وجد بوكرهم!

2020/06/02 | 21:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود معلومات عن تحركات لداعش الوهابية في مناطق جنوب غرب كركوك وتعالي اصوات الاهالي بوجود دعم لهم من قبل الامريكان عن طريق نقلهم وانزال الامدادات ...

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