2020/06/02 | 21:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء ببغداد، وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).