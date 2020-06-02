المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي في سوريا تعود إلى الحياة «تدريجياً»

2020/06/02 | 21:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي أعمالها في #سوريا بدءاً من اليوم الثلاثاء، بعد صدور قرار عن #الحكومة_السورية سمحت فيه بمزاولة تلك الأعمال وفق خطة عمل مؤلفة من مرحلتين أقرتها وزارة السياحة.وتنص الخطة على بدء…

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