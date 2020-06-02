زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين خطوات ترامب

2020/06/02 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن.ويدعو مشروع القرار الكونغرس “لإدانة رئيس الولايات المتحدة لأمره الشرطة الفدرالية باستخدام الغاز والرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين احتجوا بشكل سلمي في ساحة لافاييت بواشنطن” الليلة الماضية.واتهم السيناتور […]

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