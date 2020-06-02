حقوق الإنسان في البصرة تدعو المتماثلين للشفاء من كورونا إلى التبرع بالدم للمصابين

2020/06/02 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، إنه يلتمس من تشافى من فيروس كورونا للتبرع بالدم لإنقاذ غيره من المرضى.وذكر المكتب في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه يلتمس المصابين الذين تماثلوا للشفاء ان يساهموا في تقديم العون لمن هو تحت العلاج عبر حملة التبرع بالدم وذلك بعد النجاح الذي […]

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