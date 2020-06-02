تسجيل 11 اصابة بكورونا في سوق الشيوخ

2020/06/02 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القضاء .وقال الحسناوي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير عام دائرة صحة ذي قار اكد اصابة 11 شخصا من سكنة القضاء بالفيروس ، وسيكون التعامل مع […]

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