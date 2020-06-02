7 إصابات لمذيعين ومطربة ومخرج.. كورونا يطارد الإعلاميين والفنانين في مصر

2020/06/02 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةمن بعد الأطباء، وأطقم التمريض، والصحافيين ونواب البرلمان، وأخيراً الوسط الفني، يستمر قطار فيروس كورونا المستجد في مطارداته، حيث أصاب في الساعات الأخيرة، عدداً من الفنانين والإعلاميين المصريين.وكانت الفضائيات والإذاعات المصرية، أعلنت وصول جائحة كورونا، إلى استوديوهاتها وسجلت قائمة المصابين، حتى عصر أمس ريهام السهلي (اكسترا نيوز)، آية عبدالرحمن (اكسترا نيوز)، إلهام النمر (الأولى المصرية)، عمرو صلاح (إذاعة نغم)، وداليا أبوعمر (راديو انرجي)، اضافة إلى أحد العاملين في استوديوهات التلفزيون المصري، ونقلوا جميعاً إلى العزل.وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر حسين زين إنه تم التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر لتقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين، من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعي حالته الدخول للرعاية.وفي الوسط الفني، أعلنت المطربة المصرية نهال نبيل إصابتها بالفيروس، وتم نقلها إلى مستشفي العزل.كما أعلن المخرج المصري أحمد حسين، وهو الذي صور إعلانات نجم الكرة المصري محمد صلاح الأخيرة، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحي.ونفى الفنان المصري أحمد صلاح حسني، إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، وقال لـ«الراي»: «إشاعة خبيثة، بعد نجاحه في مسلسل (الاختيار)».وتعليقاً على حالة الفنانة رجاء الجداوي، وهي قيد العلاج حالياً، قالت الفنانة دلال عبدالعزيز: رجاء الجداوي حالتها تتحسن، رغم تذبذب الحرارة...وربنا ينجيها وينجي كل اللي زيها ويحفظنا كلن.

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