2020/06/02 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستخصص في العام الجاري مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 4 ملايين دولار.وقال فيرشينين اليوم الثلاثاء: “منذ العام 2012، قدمت وزارة الطوارئ (الروسية) لليمن أكثر من 150 طنا من المساعدات الإنسانية​​​.في الوقت نفسه، ندعم اليمن من خلال منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما عبر برنامج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).